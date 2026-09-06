5 привычек из СССР, которые держат в бедности

СССР давно распался, но многие жизненные правила того времени продолжают управлять нами. Из-за постоянного дефицита и жестких рамок наши родители, бабушки и дедушки привыкли жить в режиме постоянной экономии и оглядки на мнение окружающих.
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