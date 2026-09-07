Зайцев: в Марий Эл до конца года запустят девять объектов водо- и теплоснабжения

В Марий Эл до конца 2026 года введут в эксплуатацию девять объектов водоснабжения и теплоснабжения в разных районах республики, сообщил глава региона Юрий Зайцев по итогам встречи с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.