Зайцев: в Марий Эл до конца года запустят девять объектов водо- и теплоснабжения

В Марий Эл до конца 2026 года введут в эксплуатацию девять объектов водоснабжения и теплоснабжения в разных районах республики, сообщил глава региона Юрий Зайцев по итогам встречи с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным.
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