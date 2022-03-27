Львів у диму від ракетних ударів, 26 березня, 2022 р. (AP Photo/Nariman El-Mofty) Ракетний удар військ РФ по Львову: нові подробиці 26 березня російські ракети обрушилися на місто Львів на заході України за 60 км від польського кордону, поранивши п'ятьох людей До вечора суботи, 26 березня, стало відомо більше подробиць ракетного удару російських військ […] Сообщение Ракетний удар військ РФ по Львову: нові подробиці появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.