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Царьград

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Жигули ВАЗ-2101 стартовал производство в СССР 9 сентября 1970 года

Жигули ВАЗ-2101 стартовал производство в СССР 9 сентября 1970 года

9 сентября 1970 года на Волжском автозаводе в Тольятти стартовало серийное производство ВАЗ-2101 «Жигули», известного как «копейка».

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