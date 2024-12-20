Актриса Анна Старшенбаум опубликовала редкие фото с мужем

Звезда фильма "Эскортница" Анна Старшенбаум впервые за долгое время появилась на публике с мужем. Актриса приехала вместе с предпринимателем Даниилом Наумовым в Центральный выставочный зал Москвы и поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.
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