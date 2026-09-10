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Титов: объем торговли между Россией и Китаем вырос почти на 30% за год

Титов: объем торговли между Россией и Китаем вырос почти на 30% за год

Объем торговли между Россией и Китаем с января по август 2026 года превысил $185 млрд. Это на 28% больше, чем за тот же период прошлого года.

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