У меня шарик, а хочу кубики: как правильно накачать мышцы пресса, объяснила тренер Дерендеева

Изначально рельефные мышцы на прессе не считались эталоном идеальной фигуры. Они были признаком того, что человек много работает физически, занимается тяжелым трудом, — это были простые работяги и крестьяне.
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