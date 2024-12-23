Стартовали съемки фильма о подвиге детей-сирот «Детский лагерь смерти»

В России стартовали съемки фильма о подвиге детей-сирот, проявленном ими во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Гатчинского района Ленинградской области, передает пресс-служба компании «Триикс Медиа».
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