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Газета «Культура»

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Стартовали съемки фильма о подвиге детей-сирот «Детский лагерь смерти»

Стартовали съемки фильма о подвиге детей-сирот «Детский лагерь смерти»

В России стартовали съемки фильма о подвиге детей-сирот, проявленном ими во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Гатчинского района Ленинградской области, передает пресс-служба компании «Триикс Медиа».

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