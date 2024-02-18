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Русский Днепропетровск

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Подробности штурма Авдеевки: «Азов» * перед тем, как окопаться в катакомбах АКХЗ, пошел в психическую атаку

Александр Ситников 17 февраля 2024 г., 13:53   Коксохим может превратиться в мега-могильник бандеровцев Украинские войска отходят, и взятие Авдеевки станет ….

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