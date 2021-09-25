Странная записка Богу от повесившегося главы СКР

Спички - не игрушкаПолитикаСтранная записка Богу от повесившегося главы СКРГлава СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, которого нашли повесившимся, был очень верующим человеком.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейНормальная записка, ничего странного. Конечно анализ её занял бы несколько страниц текста, но ....Елена ФилимоноваСимпатичный мужчина,на вид вполне адекватный ...что то тут не то...Ольга ТомашевичВозможно толчком послужил целый десант правоохранительных органов из-за стрелка в Пермь. Там ведь пойдет проверка по всем направлениям, в том числе (раз уж приехали) и деятельности местного СК. И действительно, что-то тут не то.Андрей Тихоновгде-то зарыл лярды баксов.Комментировать
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