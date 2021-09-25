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Странная записка Богу от повесившегося главы СКР

Странная записка Богу от повесившегося главы СКР

Глава СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, которого нашли повесившимся, был очень верующим человеком.

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Сергей
Нормальная записка, ничего странного. Конечно анализ её занял бы несколько страниц текста, но ....
Елена Филимонова
Симпатичный мужчина,на вид вполне адекватный ...что то тут не то...
Ольга Томашевич
Возможно толчком послужил целый десант правоохранительных органов из-за стрелка в Пермь. Там ведь пойдет проверка по всем направлениям, в том числе (раз уж приехали) и деятельности местного СК. И действительно, что-то тут не то.
Андрей Тихонов
где-то зарыл лярды баксов.

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