Еврокубок. «Валенсия» примет «Венецию»

Испанская «Валенсия» примет итальянскую «Венецию». Еврокубок Регулярный чемпионат Группа А Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-1, Гран-Канария Испания – 3-1, Ульм Германия – 3-1, Бахчешехир Турция – 3-1, Ховентуд Испания – 2-2, Бешикташ Турция – 2-2, Будучность Черногория – 2-2, Тренто Италия – 1-3, Вулвз Литва – 1-3, Сопот Польша – 0-4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мама Костылевой: «Лена получила травму на тренировке. Перелома нет, делали рентген. Но большой ушиб»
- Анатолий Бышовец: «У «Локо» все шансы бороться с «Зенитом» за чемпионство. «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» тоже будут, «Динамо» не хватает стабильности»
- Чжэн Циньвэнь впервые вышла в финал турнира WTA 1000
Свежие комментарии