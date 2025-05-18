Меры и поддержка: в Госдуме готовят новые льготы ветеранам СВО

В Госдуме обсуждают новые льготы для участников спецоперации на Украине. Среди продвигаемых депутатами мер — повышение ежемесячных выплат ветеранам боевых действий до уровня прожиточного минимума, снижение пенсионного возраста для бойцов СВО, а также списание части ипотечного кредита для семей военных.