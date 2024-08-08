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Царьград

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День физкультурника во Владимире 10 августа пройдет у фонтана

День физкультурника во Владимире 10 августа пройдет у фонтана

В программе соревнования по текболу - гибриду футбола и настольного тенниса.День физкультурника во Владимире пройдет 10 августа.

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