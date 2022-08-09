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COVID-19 может привести к ускоренному старению мозга — исследование

В новом исследовании, опубликованном в журнале Ageing Research Reviews, ученые из Центра нейрорегенерации Хьюстонского методистского научно-исследовательского института (Center for Neuroregeneration at the Houston Methodist Research Institute) изучили новые идеи и доказательства, свидетельствующие о том, что заболеваемость COVID-19 может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные неврологические последствия.

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