COVID-19 может привести к ускоренному старению мозга — исследование

В новом исследовании, опубликованном в журнале Ageing Research Reviews, ученые из Центра нейрорегенерации Хьюстонского методистского научно-исследовательского института (Center for Neuroregeneration at the Houston Methodist Research Institute) изучили новые идеи и доказательства, свидетельствующие о том, что заболеваемость COVID-19 может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные неврологические последствия.