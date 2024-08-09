Минсельхозпрод РТ объявляет отбор для СНТ на возмещение затрат

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан объявило о начале приема заявок от садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) на возмещение затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инженерной инфраструктуры на их территориях.
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