Минсельхозпрод РТ объявляет отбор для СНТ на возмещение затрат

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан объявило о начале приема заявок от садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) на возмещение затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инженерной инфраструктуры на их территориях.