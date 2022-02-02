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Витольд Банька: «WADA делает все, чтобы быть уверенными в том, что в России будет сильная антидопинговая система»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что организация много работает для того, чтобы в России была сильная антидопинговая система.

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