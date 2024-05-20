Собчак рассказала, что делала в Каннах и с кем встречалась

Телеведущая Ксения Собчак поделилась фото со сбежавшими артистами. Пока Виктория Боня вместо Каннского кинофестиваля проводит время в Дубае, на красной дорожке вместо нее блистают другие отечественные знаменитости.
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