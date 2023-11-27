Театр абсурда
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Театр абсурда

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Никогда мы не будем братьями с бандерами

Никогда мы не будем братьями с бандерами

А вы стихи Дмитрук помните? Там слова есть."Мы великие!!" "Вас так много, а, жаль, безликие. Вы огромные, мы – великие.

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Комментарии
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Александр Глущенко
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15 час.
Аудрюс
А кто у нас эти купчии признает?
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13 час.
Надежда Левченко
Никогда мы не будем братьями... Правильно сказала. Руки в крови по локоть, Одессы погибших копоть, крики беременной женщины и гогот фашистов бешенных...
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10 час.

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