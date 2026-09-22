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Регионы России

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«Новая Формация» соберет в Санкт-Петербурге предпринимателей и международных партнеров на форуме по ВЭД

«Новая Формация» соберет в Санкт-Петербурге предпринимателей и международных партнеров на форуме по ВЭД

23 сентября в Санкт-Петербурге состоится Федеральный форум «Новая Формация ВЭД: Стратегический диалог в Санкт-Петербурге».

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