🛣 С 2015 года на развитие транспорта и дорог в Крыму выделили более 470 млрд рублей Общая протяженность сети автодорог в республике составляет 16,5 тысячи километров.
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🛣 С 2015 года на развитие транспорта и дорог в Крыму выделили более 470 млрд рублей Общая протяженность сети автодорог в республике составляет 16,5 тысячи километров.