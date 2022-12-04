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ВСУ готовятся перейти в контрнаступление под Бахмутом

ВСУ готовятся перейти в контрнаступление под Бахмутом

В настоящее время обстановка в районе Бахмута (Артёмовска) всё больше напоминает ситуацию, которая наблюдалась в августе, когда ВСУ завершали подготовку к контрнаступлению и удерживали фронт, непрерывно отправляя на ЛБС всё новые и новые батальоны.

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