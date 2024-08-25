Городской выставочный зал приглашает заглянуть в “Другое измерение”

Так называется новая выставка,которая откроется 28 августа. «Другое измерение» — это выставка, объединившая художников, чьим главным источником вдохновения является не столько окружающая реальность, сколько собственное воображение, рассказала куратор выставки Мария Юфа.
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