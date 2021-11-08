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Кулеба: Киев и Вашингтон пошлют Москве «четкий сигнал»

Кулеба: Киев и Вашингтон пошлют Москве «четкий сигнал»

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют Москве «четкий сигнал», что у Украины есть союзники, которые заставят российские власти заплатить высокую цену в случае «расширения агрессии».

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