Кулеба: Киев и Вашингтон пошлют Москве «четкий сигнал»

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют Москве «четкий сигнал», что у Украины есть союзники, которые заставят российские власти заплатить высокую цену в случае «расширения агрессии».