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Происшествия

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В Кемеровской области - Кузбассе полицейские, общественники и байкеры научили подростков основам безопасности на дорогах

Прокопьевские полицейские совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по г. Прокопьевску Олегом Анохиным провели увлекательное мероприятие для детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

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