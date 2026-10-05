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Царьград

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G7 одобрила кредиты Украине на 50 млрд долларов из активов России

G7 одобрила кредиты Украине на 50 млрд долларов из активов России

С начала года Украина получила 10,5 миллиардов долларов от G7 за счет замороженных российских активов, общая сумма достигла почти 50 миллиардов.

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