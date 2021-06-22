Мобильный отряд армейского корпуса Черноморского флота оказывает помощь жителям г. Керчи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной погодной аномалией

Военнослужащие расчищают от ила и мусора административные здания и частные домовладения, ливневые колодцы и сточные канавы, оказывают помощь местным жителям в ремонте и восстановлении разрушенных линий электропередач и другой инфраструктуры.
Военнослужащие расчищают от ила и мусора административные здания и частные домовладения, ливневые колодцы и сточные канавы, оказывают помощь местным жителям в ремонте и восстановлении разрушенных линий электропередач и другой инфраструктуры.
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