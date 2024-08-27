Украинский «Энергоатом» заявил о намерении построить на Украине ещё одну АЭС

Киевские чиновники заявили о планах по строительству новой атомной электростанции. Речь идёт о проекте, заявленном государственной компанией «Энергоатом» и состоящем в том, что новая АЭС должна появиться в Черкасской области.
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