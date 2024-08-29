Павел Дуров мог сознательно занижать число пользователей Telegram, чтобы не брать обязательства по модерации контента. Еврокомиссия ведёт расследование

Расследование в отношении Telegram, которое начала Еврокомиссия, вероятнее всего, покажет, что компания занижала число пользователей в ЕС, которых уже более 45 млн, о чем пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).
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