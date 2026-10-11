Израиль наказали за геноцид: Тель-Авив унижен Нобелевской премией мира

Норвежский Нобелевский комитет признал получателем премии мира южноафриканскую юристку Нави Пиллэй, которая была верховным комиссаром ООН по правам человека в 2008–2014 годах, судьей Международного уголовного суда, а до недавнего времени — главой комиссии ООН по оккупированным палестинским территориям, которая пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид в Газе.