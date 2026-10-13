В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре человека

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали четыре человека, в том числе подросток. По данным регионального оперштаба, в Белгородскую областную клиническую больницу обратилась женщина, пострадавшая при детонации БПЛА на территории коммерческого объекта в посёлке Томаровка Яковлевского округа.
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