В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре человека

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали четыре человека, в том числе подросток. По данным регионального оперштаба, в Белгородскую областную клиническую больницу обратилась женщина, пострадавшая при детонации БПЛА на территории коммерческого объекта в посёлке Томаровка Яковлевского округа.