Перенесший инсульт Бари Алибасов отказался от приема лекарств

Как сообщает телеграм-канал Mash, 77-летний российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер Бари Алибасов, который в феврале перенес инсульт, решил прекратить прием назначенных ему врачами медпрепаратов .
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