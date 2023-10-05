Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Они просят главу государства защитить их собственные права.

Они просят главу государства защитить их собственные права.

Была бы цель. Это статья-ответ на Новый русский бунт в Подмосковье, где рассказывается о протесте местных жителей (пока не насильственном) на перспективу открытия и функционирования миграционного центра в Подольске.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
им мигранты выгодны во первых им платят мало. во вторых могут и вовсе не заплатить. и мигранту некому будет пожаловаться. а нашему народу надо платить.вот они и завозят мигрантов. а некоторые это делают специально.прислуживают западу. что бы сделать в стране социальные недовольства. на это рассчитана политика запада.а наши внутренние враги стараются для запада это очевидно.
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