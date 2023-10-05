Они просят главу государства защитить их собственные права.

САША ЛЕПАЕВ

им мигранты выгодны во первых им платят мало. во вторых могут и вовсе не заплатить. и мигранту некому будет пожаловаться. а нашему народу надо платить.вот они и завозят мигрантов. а некоторые это делают специально.прислуживают западу. что бы сделать в стране социальные недовольства. на это рассчитана политика запада.а наши внутренние враги стараются для запада это очевидно.