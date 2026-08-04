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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Предложения для Пейтона Уотсона находятся в диапазоне 16-18 млн долларов за сезон

Пейтон Уотсон и « Денвер » пока не приблизились к заключению нового контракта, однако на рынке уже сформировалось представление о стоимости форварда.

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