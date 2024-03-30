Поиск работы: на какие объявления о вакансии не стоит вестись

Советы от карьерного консультанта уберегут вас от ошибок Наверняка вы попадали в ситуации, когда при поиске новой работы видели объявление с идеальной вакансией, но при встрече с работодателем оказывалось, что фирма предлагает вовсе не то, на что вы рассчитывали.