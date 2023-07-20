Медвежий угол

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Почему Россия не выходит из ВТО: Цена разрыва оказалась слишком высокой

Почему Россия не выходит из ВТО: Цена разрыва оказалась слишком высокой

Царьград RAFAEL HENRIQUE/GLOBALLOOKPRESS Денис Ракша объяснил, почему Россия не выходит из ВТО.

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Комментарии
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Николай Берлизов
Вот я и говорю - как мы без этой конторы обходились?
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12 час.
С
Странник
болтология, особенно поржал нал исками к странам которые ввели санкции? Автор, с головой то все в порядке?
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8 час.
ИД
Игорь Джанти
🤣😂😂
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3 час.

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