Почему Россия не выходит из ВТО: Цена разрыва оказалась слишком высокой

Медвежий уголОбществоПодписатьсяПочему Россия не выходит из ВТО: Цена разрыва оказалась слишком высокой Царьград RAFAEL HENRIQUE/GLOBALLOOKPRESS Денис Ракша объяснил, почему Россия не выходит из ВТО.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииНиколай БерлизовВот я и говорю - как мы без этой конторы обходились?Ответить12 час.ССтранникболтология, особенно поржал нал исками к странам которые ввели санкции? Автор, с головой то все в порядке?Ответить8 час.ИДИгорь Джанти🤣😂😂Ответить3 час.
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