Что нельзя говорить русской женщине

Елена Александровна

женщинам из всех стран мира неприятно слышать всё вышеперечисленное! впрочем, как и мужчинам! многие мужчины реагируют ещё хуже чем женщины, если им сказать - «Ты хуже моего бывшего!», «Ты такой же, как все!», «А вот Сергей…», «Ты плохой хозяин (безрукий)!», а уж «Мне с тобой плохо в постели!», это может убить, или мужика, или он вам будет мстить... так что не понятно при чём тут именно русские (российские) женщины! а с лишним весом даже француженок полно, и китаянок, и всех других - тут уж, на вкус и цвет товарища нет! статейка дурацкая!