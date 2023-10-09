Если на Западе принято открыто выяснять отношения, то в России это совершенно не в традициях. Русская женщина смертельно обидится, услышав одну из следующих фраз.
Что нельзя говорить русской женщине
Комментарии
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Елена Александровна
женщинам из всех стран мира неприятно слышать всё вышеперечисленное! впрочем, как и мужчинам! многие мужчины реагируют ещё хуже чем женщины, если им сказать - «Ты хуже моего бывшего!», «Ты такой же, как все!», «А вот Сергей…», «Ты плохой хозяин (безрукий)!», а уж «Мне с тобой плохо в постели!», это может убить, или мужика, или он вам будет мстить... так что не понятно при чём тут именно русские (российские) женщины! а с лишним весом даже француженок полно, и китаянок, и всех других - тут уж, на вкус и цвет товарища нет! статейка дурацкая!
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Виктор Белогорцев
гениально,вам значить можно говорить все что взбредет в голову, мужика ведь не возможно ни обидеть ни оскорбить с него же как с гуся вода, он все стерпит и простит, да пошли вы все в далекое эротическое путешествие, СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!!!
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