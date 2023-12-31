Гороскоп 2024

Что ожидает каждого из нас в новом 2024 году? Кому дракон приготовил приятные сюрпризы? У кого появится шанс выиграть в лотерею, а кого ожидают романтические приключения? Предсказания каждому зодиакальному знаку на новый 2024 год в гороскопе от МЕДИАЦЕНТРА «САЛЕХАРД» Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.
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