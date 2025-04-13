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Царьград

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Falcon 9 доставил на орбиту 21 спутник Starlink для глобального интернет-покрытия

Falcon 9 доставил на орбиту 21 спутник Starlink для глобального интернет-покрытия

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 21 мини-спутником Starlink с космодрома во Флориде. Первая ступень ракеты приземлилась на платформу в Атлантике.

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