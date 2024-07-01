Пресс-конференция «Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Москве»

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции «Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Москве» Во вторник, 25 июня 2024 года, в 11:00 состоялась пресс-конференция Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на тему: «Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Москве».