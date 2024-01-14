Врач рассказал об опасности храпа

В интервью радиостанции Sputnik лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что храп свидетельствует о недостаточном поступлении кислорода в мозг, что может вызвать серьезные заболевания .
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