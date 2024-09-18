Президент потребовал комплектовать ВС РФ хорошо обученными людьми

Вооружённые силы России необходимо комплектовать хорошо подготовленным и обученным личным составом. Речь в том числе идет о комплектации частей и соединений постоянной боевой готовности новых военных округов.
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