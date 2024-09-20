Выяснились неожиданные подробности гибели подводного аппарата с миллионерами на борту

Подводный аппарат Titan, который взорвался по пути к обломкам знаменитого «Титаника», в результате чего погибли все пять человек на борту субмарины, вышел из строя всего за несколько дней до прошлогоднего фатального погружения, рассказал научный директор компании.
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