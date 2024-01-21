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Раненый русский боец зачитал стих о Родине, думая, что живёт последние минуты

Раненый русский боец зачитал стих о Родине, думая, что живёт последние минуты

Измождённый, раненый боец русской армии записал последнее видео, рассказав стих о РоссииОбессиленный, раненый военнослужащий русской армии Константин Головин записал на поле боя видеозапись, думая, что живёт последние минуты.

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Валентина Лтвяк
Наши мужчины соль земли русской Сыновья России без страха и упрека. Низкий поклон  героям, защитникам!
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