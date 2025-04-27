ИА Новороссия Maksim Konstantinov/Global Look Press/Коллаж NovorosInform Триггером стала озвученная секретарем Совета безопасности РФ статистика о преступности среди приезжих.
"После гибели генерала эти слова зазвучали по-другому": Зачем Шойгу высказался в "защиту мигрантов"?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
J
Juri
сколько мы уже будем"хвастаться",что у нас есть умные военные,умные конструкторы и инженеры,которые двигают наш ВПК? Лица преступников по тв затушёвываем.а наших гениев показываем и рассказываем,где они работают,чем заняты и где живут.Ну не дураки ли?Не надо ничего изобретать,условия секретности были отработаны в СССР,в НКВД и КГБ,или наводка на наших гениев это продуманная процедура?
Ответить
2 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Пока в России не будет работать девиз Сталина КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ, ничего хорошего не жди. Имея ввиду ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ПРЕДАННЫЕ СТРАНЕ КАДРЫ !!!!
Ответить
55 мин.
Александр Денисов
Наберут придурков, а спрос как с умных. Видимо специально. На их фоне и бывший майор выглядит гением...
Ответить
18 мин.
Свежие комментарии