"После гибели генерала эти слова зазвучали по-другому": Зачем Шойгу высказался в "защиту мигрантов"?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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J
Juri
сколько мы уже будем&quot;хвастаться&quot;,что у нас есть умные военные,умные конструкторы и инженеры,которые двигают наш ВПК? Лица преступников по тв затушёвываем.а наших гениев показываем и рассказываем,где они работают,чем заняты и где живут.Ну не дураки ли?Не надо ничего изобретать,условия секретности были отработаны в СССР,в НКВД и КГБ,или наводка на наших гениев это продуманная процедура?
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2 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Пока в России не будет работать девиз Сталина КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ, ничего хорошего не жди. Имея ввиду ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ПРЕДАННЫЕ СТРАНЕ КАДРЫ !!!!
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55 мин.
Александр Денисов
Наберут придурков, а спрос как с умных. Видимо специально. На их фоне и бывший майор выглядит гением...
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18 мин.
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