"После гибели генерала эти слова зазвучали по-другому": Зачем Шойгу высказался в "защиту мигрантов"?

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Juri

сколько мы уже будем"хвастаться",что у нас есть умные военные,умные конструкторы и инженеры,которые двигают наш ВПК? Лица преступников по тв затушёвываем.а наших гениев показываем и рассказываем,где они работают,чем заняты и где живут.Ну не дураки ли?Не надо ничего изобретать,условия секретности были отработаны в СССР,в НКВД и КГБ,или наводка на наших гениев это продуманная процедура?