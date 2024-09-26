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В Яндекс Браузере для организаций появилась функция аттестации устройств для защиты данных

В Яндекс Браузере для организаций появилась новая функция – аттестации устройств. С ее помощью компании смогут защитить корпоративные данные и предотвратить утечки, предоставляя доступ к ресурсам только с устройств, которые соответствуют требованиям службы безопасности.

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