В Яндекс Браузере для организаций появилась функция аттестации устройств для защиты данных

В Яндекс Браузере для организаций появилась новая функция – аттестации устройств. С ее помощью компании смогут защитить корпоративные данные и предотвратить утечки, предоставляя доступ к ресурсам только с устройств, которые соответствуют требованиям службы безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)