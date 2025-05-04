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Политика как она есть

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Латвия думала обмануть Россию? Арестованные удобрения могут разнести всю Ригу, в городе паника

Латвия думала обмануть Россию? Арестованные удобрения могут разнести всю Ригу, в городе паника

В столице Латвии нарастает тревога: жители обеспокоены возможной техногенной катастрофой в Рижском порту, где, по словам депутата городской думы, химика и экономиста Эйнарса Цилинскиса, хранятся опасные химикаты - аммиачная селитра в объёме, в три раза превышающем количество, рванувшее в Бейруте в 2020 году.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Особенно тревожно, что весь этот химический арсенал оказался в Латвии из-за санкционной политики Евросоюза&quot;  А меня  радует, если удобрения  взорвутся  и снесут  к херам  нацистов  Латвии.
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3 час.
Павел Гончаров
Не надо брать чужое, а что Рига взлетит на воздух долго не придётся ждать, после этих репортажей ждите гостей, и пухом вам во всём.
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3 час.
Владимир Алтайцев
Рига  БЫЛ красивый  город. Так  было  бы  лучше.
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3 час.
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