Латвия думала обмануть Россию? Арестованные удобрения могут разнести всю Ригу, в городе паника

Владимир Алтайцев Особенно тревожно, что весь этот химический арсенал оказался в Латвии из-за санкционной политики Евросоюза" А меня радует, если удобрения взорвутся и снесут к херам нацистов Латвии.

Павел Гончаров Не надо брать чужое, а что Рига взлетит на воздух долго не придётся ждать, после этих репортажей ждите гостей, и пухом вам во всём.