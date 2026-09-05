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Мировое обозрение

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Путин: Десятки тысяч москвичей сражаются на фронте в зоне проведения СВО

Путин: Десятки тысяч москвичей сражаются на фронте в зоне проведения СВО

Выступая в парке «Зарядье» на торжествах по случаю Дня города, президент Владимир Путин заявил, что десятки тысяч москвичей сегодня находятся на передовой в зоне специальной военной операции.

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