Магнитные бури: чего ожидать от солнечной активности 19 декабря и на следующий день Ирина ВальковаМагнитные бури – явление, которое может оказывать заметное влияние как на технику, так и на самочувствие людей.
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