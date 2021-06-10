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На Украине сотрудница биолаборатории выкрала флаконы со штаммами опасного вируса

На Украине сотрудница биолаборатории выкрала флаконы со штаммами опасного вируса

На Украине научная сотрудница украла из лаборатории штамм опасного вируса с целью продажи. Генпрокуратура Украины сообщила, что женщина работала заведующей одним из секторов в Государственном научно-контрольном институте биотехнологий и штаммов.

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