Ученые выяснили причину скрытого ухудшения зрения

Пенсионеры поучаствовали в исследовании и узнали о болезни, которая портит их зрение Глаукома – заболевание, при котором внутриглазное давление повышается, атрофируется зрительный нерв, и возникают дефекты зрения.
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